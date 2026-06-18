Άνοιξαν... λογαριασμό Τσεχία και Νότια Αφρική (1-1)

Η Τσεχία δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που πήρε με το γρήγορο γκολ του Σάντιλεκ στο 6' και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Νότια Αφρική στην Ατλάντα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Ο Μοκοένα ισοφάρισε με πέναλτι στο 83', με τις δύο ομάδες να κατακτούν τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση έπειτα από δύο αγωνιστικές.

Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026, είχε χαρακτήρα επιβίωσης για τις δύο ομάδες από την στιγμή που είχαν ηττηθεί στα πρώτα τους ματς.

Οι Τσέχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 6ο λεπτό.

Έπειτα από ολιγωρία στην άμυνα των Νοτιοαφρικανών, ο Σάντιλε εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κρέιτσι και με πλασέ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ (1-0).

Η Νότια Αφρική προσπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και να απειλήσει την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο αγώνας κυλούσε σε χαμηλό τέμπο με τους Νοτιοαφρικανούς να απειλούν για πρώτη φορά στις καθυστερήσεις του α΄ημιχρόνου, όταν έπειτα από ασταθή επέμβαση του Κόβαρ, ο Μασέκο έκανε το πλασέ από πλεονεκτική θέση με την μπάλα να κοντράρει.

Πιο δυνατά μπήκαν στο χορτάρι οι Τσέχοι (και) στο β΄ημίχρονο.

Στο 50΄σουτ του Τσέρβ από θέση βολής ο Γουίλιαμς έδιωξε σε κόρνερ. Στο 54΄κεφαλιά του Κρέιτσι μετά από κόρνερ η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία σε ένα ματς με κάκιστο ρυθμό και ελάχιστες καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Η Τσεχία έδειχνε να διατηρήσε με άνεση το υπέρ της 1-0, ωστόσο στο 81΄κι από το...πουθενά, η Νότια Αφρική κέρδισε πέναλτι, όταν ο Μασέκο σούταρε και η μπάλα βρήκε το απλωμένο χέρι τους Σουλτς.

Ο Μοκοένα ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 μέτρα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1) με τις δύο ομάδες να κατακτούν τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση και αμφότερες παραμένουν...ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης.

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ (66΄Σούτσεκ), Τσέρβ (78΄Ζίμα), Σόικα (55΄Ζελένι), Χλόζεκ (66΄Πρόβοντ), Νταρίντα (55΄Σουλτς), Σικ.



ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς (46΄Μοφοκένγκ), Ρέινερς (66΄Μαγκόπα), Άπόλις, Μασέκο (85΄Σεμπελεμπέλε).

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