Οριστικά εκτός πλάνων με Αϊτή ο Νεϊμάρ

Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Νεϊμάρ τέθηκε εκτός αποστολής για τον αγώνα απέναντι στην Αϊτή, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (19/6) στη Φιλαδέλφεια. Ο 34χρονος επέστρεψε την Τετάρτη (17/6) στις προπονήσεις για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό στη γάμπα, που υπέστη στις 17/5.

Ο Νεϊμάρ είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ, ωστόσο δεν έχει αγωνιστεί σε διεθνή αναμέτρηση από τον Οκτώβριο του 2023! Ο έμπειρος επιθετικός απουσίασε και από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στον 3ο όμιλο το περασμένο Σάββατο (13/6), όταν η «Σελεσάο» έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο στο Ιστ Ράδερφορντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων ΜΜΕ, το ιατρικό επιτελείο αισιοδοξεί πως ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απ’ τη φάση των νοκ-άουτ αγώνων κι έπειτα. Με την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη της με 1-0 επί της Αϊτής.

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