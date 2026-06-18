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«Κοντά σε ανανέωση συμβολαίου Κέσλερ και Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο Ουόκερ Κέσλερ αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Γιούτα Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια τετραετή συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN o Oυόκερ Κέσλερ αναμένεται να παραμείνει στους Τζαζ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο πολύπειρος σέντερ όπως αναφέρει το δημοσίευμα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Γιούτα Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός ψηλός αγωνίστηκε μόλις σε πέντε αγώνες λόγω ενός προβλήματος στον ώμο, ωστόσο την σεζόν 2024-25 ήταν ο δεύτερος σε μπλοκ και πέμπτος στα ριμπάουντ (12.2ρ.). 

Να σημειώσουμε πως ο Κέσλερ θα γίνει restricted free agent, ωστόσο οι Τζαζ αναμένεται να ματσάρουν όλες τις προσφορές και να τον ανανέωσουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Κοντά σε ανανέωση συμβολαίου Κέσλερ και Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων»