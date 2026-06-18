«Κοντά σε ανανέωση συμβολαίου Κέσλερ και Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο Ουόκερ Κέσλερ αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Γιούτα Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια τετραετή συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN o Oυόκερ Κέσλερ αναμένεται να παραμείνει στους Τζαζ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο πολύπειρος σέντερ όπως αναφέρει το δημοσίευμα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Γιούτα Τζαζ έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός ψηλός αγωνίστηκε μόλις σε πέντε αγώνες λόγω ενός προβλήματος στον ώμο, ωστόσο την σεζόν 2024-25 ήταν ο δεύτερος σε μπλοκ και πέμπτος στα ριμπάουντ (12.2ρ.).

Να σημειώσουμε πως ο Κέσλερ θα γίνει restricted free agent, ωστόσο οι Τζαζ αναμένεται να ματσάρουν όλες τις προσφορές και να τον ανανέωσουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.