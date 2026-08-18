«Σε προχωρημένες επαφές με τον Χάουαρντ η Γαλατασαράι»

Η Γαλατασαράι θέλει να προχωρήσει σε μία πολύ μεγάλη κίνηση και έχει «κυκλώσει» το όνομα του Μάρκους Χάουαρντ.
Όπως αναφέρει το «Eski Açık», η τουρκική ομάδα βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες σε συζητήσεις με τον Μάρκους Χάουαρντ. Μάλιστα, έχει ήδη την υποστήριξη χορηγού, ο οποίος θα βοηθήσει να καλυφθεί κόστος.
Την ίδια ώρα, η Γαλατά βρίσκεται και σε επαφές με την Μπασκόνια. Φυσικά, τονίζεται πως όλα θα κριθούν από την απόφαση του ίδιου του παίκτη. Αν αποφασίσει να αποχωρήσει από την Euroleague, η Γαλατασαράι θα κλείσει άμεσα την μεταγραφή.
Τέλος, αναφέρεται πως ο παίκτης θα δώσει την απάντησή του τις επόμενες μέρες στον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις.
🚨 ÖZEL | Galatasaray MCT Technic'te kısa transferi için listenin ilk sırasında yer alan isim Markus Howard!— Eski Açık (@EskiAcikOnline) August 17, 2026
🔸 Galatasaray MCT Technic, Markus Howard'la 3 haftadır görüşmelerine devam ediyor.
🔸 Mecit Mert Çetinkaya, oyuncunun maliyetini karşılamak için sponsor desteğini de… pic.twitter.com/rKbAvE6nTm