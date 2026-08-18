«Σε προχωρημένες επαφές με τον Χάουαρντ η Γαλατασαράι»

Η Γαλατασαράι θέλει να προχωρήσει σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή και βρίσκεται σε επαφές με τον Μάρκους Χάουαρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Η Γαλατασαράι θέλει να προχωρήσει σε μία πολύ μεγάλη κίνηση και έχει «κυκλώσει» το όνομα του Μάρκους Χάουαρντ.

Όπως αναφέρει το «Eski Açık», η τουρκική ομάδα βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες σε συζητήσεις με τον Μάρκους Χάουαρντ. Μάλιστα, έχει ήδη την υποστήριξη χορηγού, ο οποίος θα βοηθήσει να καλυφθεί κόστος.

Την ίδια ώρα, η Γαλατά βρίσκεται και σε επαφές με την Μπασκόνια. Φυσικά, τονίζεται πως όλα θα κριθούν από την απόφαση του ίδιου του παίκτη. Αν αποφασίσει να αποχωρήσει από την Euroleague, η Γαλατασαράι θα κλείσει άμεσα την μεταγραφή.

Τέλος, αναφέρεται πως ο παίκτης θα δώσει την απάντησή του τις επόμενες μέρες στον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις.