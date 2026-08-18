«Σε επαφές με τον ΤάιΤαϊ Ουάσιγκτον η Βιλερμπάν»

Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ΝΒΑερ, ΤάιΤαϊ Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Η Βιλερμπάν διανύει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, και μετά τις αποχωρήσεις ψάχνει στην αγορά για παίκτες.

Σύμφωνα με το «BasketNews» έχει ξεχωρίσει τον ΤάιΤαϊ Ουάσιγκτον και μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του.

Ο Ουάσινγκτον έχει αγωνιστεί σε 74 αγώνες στο NBA, έχοντας περάσει από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, Φοίνιξ Σανς, Μιλγουόκι Μπακς και Χιούστον Ρόκετς. Συνολικά, έχει κατά μέσο όρο 2,9 πόντους και 1,1 ασίστ σε 9 λεπτά.

Πέρσι με τους «Κλιπς» είχε 1,3 πόντους και 1,1 ασίστ σε περίπου 6 λεπτά. Ακόμη, πέρασε μεγάλο διάστημα σεζόν στην G-League, όπου μέτρησε 19,5 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ.