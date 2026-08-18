Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Νιόπαντρο ζευγάρι σε γαμήλιο ταξίδι δύο από τα θύματα - Συγκλονιστικές μαρτυρίες και βίντεο-σοκ

Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί, έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες (17/8) στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου BELL206 της εταιρείας Bellavia επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος - ελληνικής καταγωγής - καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα, ενώ λίγο μετά τις 18:00 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου και την Ιερά Μονή Βρύσης.

Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών επιβαινόντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλοο της Πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές σε ιδιοκτησίες έως τώρα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία, ιχνηλατείται και η πορεία που χάραξε το ελικόπτερο προτού καταπέσει. Σύμφωνα με το MEGA, το ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε από το όρος Μερέντα έξω από τα Σπάτα με προορισμό τη Σίφνο. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος δηλώνει στο κέντρο ελέγχου πως ετοιμάζεται για προσγείωση. Έκτοτε όμως το κέντρο έχασε το σήμα του και διεκόπη κάθε επικοινωνία, προτού έρθει η πληροφορία πως το ελικόπτερο είχε πέσει. Το καίριο ερώτημα τώρα είναι τι μεσολάβησε σε εκείνα τα κομβικά δευτερόλεπτα.

Νεόνυμφοι σε γαμήλιο ταξίδι το ζευγάρι - «Φαίνεται μόνο το σωσίβιό τους»



Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες από το ΚΥ της Σίφνου, που θέλουν ένα εκ των τριών θυμάτων να έκανε μία απελπισμένη προσπάθεια προς της σωτηρία, βγαίνοντας από το φλεγόμενο ελικόπτερο ενώ καιγόταν ο ίδιος - καταρρέοντας λίγα μέτρα παρακάτω.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό. Πήραμε δρόμο και ήρθαμε κοντά, ήρθαν και οι πυροσβέστες και κοίταγαν να σβήσουν τη φωτιά. Από το ελικόπτερο έχει μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και ένα από τη μηχανή. Είναι δύο άτομα, στα οποία φαίνεται μόνο το σωσίβιό τους. Από πάνω ακριβώς είναι το τρίτο άτομο, μαζεμένο ανάσκελα», περιγράφει κάτοικος του νησιού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο νεκροί επιβαίνοντες βρετανικής καταγωγής, φαίνεται πως ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Το τρίτο θύμα, ο χειριστής, ήταν Έλληνας και απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού. Το ζευγάρι φέρεται να είχε μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο με σκοπό να μεταβεί από την Αττική στη Σίφνο για τις διακοπές του και σύμφωνα με πληροφορίες, η μία σορός βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά, κάτι που αποδεικνύει ότι ο επιβάτης ήταν εν ζωή λίγο μετά τη συντριβή και επιχείρησε να διασωθεί.

«Ακούσαμε ένα θόρυβο σαν μηχανική βλάβη»

Το ελικόπτερο, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι ελληνικού νηολογίου και είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο λίγο μετά τις 18:00 με προορισμό τη Σίφνο και ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης στο ελικοδρόμιο του νησιού, κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ανάφλεξη καυσίμων στον αέρα, κάτι που προκύπτει και από μαρτυρίες κατοίκων.

Ο Μανώλης Φουτουλάκης, αντιδήμαρχος του νησιού, δήλωσε στον ALPHA πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα και ότι το ελικόπτερο έκανε έναν παράξενο θόρυβο λίγο πριν πέσει. Μάλιστα, άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο. «Πρέπει να παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα, κάτοικοι λένε ότι έκανε δυνατό παράξενο θόρυβο, όπως τα στρατιωτικά ελικόπτερα».

Σύμφωνα με τον κ. Φουτουλάκη, τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν σχεδόν ακαριαία, ενώ από το ελικόπτερο πρακτικά δεν έμεινε τίποτα. «Η τραγωδία έγινε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου και κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στο νησί».

Πηγή: ethnos.gr