Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει στην Αθήνα - Τι αλλάζει από το φθινόπωρο

Μετά την καθιερωμένη καλοκαιρινή ανάπαυλα και την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων στην πρωτεύουσα, το μέτρο του Δακτυλίου αναμένεται να επιστρέψει στο κέντρο της Αθήνας μετά την έναρξη του φθινοπώρου.

Η επαναφορά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των κεντρικών οδικών αξόνων, στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στη διευκόλυνση της κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά την περίοδο αιχμής.

Η επανέναρξη του μέτρου αφορά χιλιάδες οδηγούς καθημερινά, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμόσουν εκ νέου τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με το καθεστώς εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πέρσι, ο δακτύλιος ενεργοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 24 Ιουλίου 2026.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου: Ποιοι δρόμοι ορίζουν την περίμετρο

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σαφώς καθορισμένη ζώνη κεντρικών λεωφόρων και οδών, εντός της οποίας απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις τις ώρες ισχύος του μέτρου.

Συγκεκριμένα, η περίμετρος σχηματίζεται από τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία παραμένει ελεύθερη, ωστόσο η είσοδος στο εσωτερικό του δακτυλίου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς.

Το ωράριο κυκλοφορίας και το σύστημα «μονά – ζυγά»

Το μέτρο εφαρμόζεται βάσει του συστήματος εκ περιτροπής κυκλοφορίας με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας (μονά-ζυγά). Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε μονό αριθμό (1, 3, 5, 7, 9) και τις ζυγές ημερομηνίες τα οχήματα με αριθμό που λήγει σε ζυγό (0, 2, 4, 6, 8).

Οι χρονικοί περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή από τις 07:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι (από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις).

Αντίθετα, μετά τις 15:00 η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας είναι απολύτως ελεύθερη για όλα τα οχήματα ανεξαιρέτως, χωρίς κανέναν περιορισμό μονών ή ζυγών, όπως ισχύει παραδοσιακά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για την ακριβή πρεμιέρα

Η επίσημη ημερομηνία ενεργοποίησης του Δακτυλίου για τη νέα περίοδο 2026 αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, θα διευκρινιστεί και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις εξαιρέσεις (όπως για ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, αυτοκίνητα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μόνιμους κατοίκους του κέντρου), καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης των σχετικών ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας μέσω του gov.gr.

Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας

Μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας. Θα πρέπει το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

-ηλεκτρικό

-εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

-υβριδικό

-κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2 (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO2 (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Για την έκδοση του απαιτούμενου ψηφιακού σήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα μέσω του Gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

-τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

-τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

-τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Πηγή: imerisia.gr