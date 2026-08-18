Έκτος καλύτερος παίκτης στο NBA2K27 ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο έκτος καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ2Κ27.

Γνωστοί έγιναν οι δέκα καλύτεροι παίκτες στο ΝΒΑ2Κ27 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Πιο συγκεκριμένα, δέκατος είναι ο Κέβιν Ντουράντ με rating 93, ενώ ακολουθεί ο Στεφ Κάρι με επίσης 93. Ο Κέιντ Κάνινκγχαμ είναι όγδοος με 94, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς έχει rating 95.

NBA 2K27 Top 💯



No. 8 | Cade Cunningham pic.twitter.com/k1cpjgtXAD — NBA 2K (@NBA2K) August 17, 2026

Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 96, όσο έχουν οι Τζέιλεν Μπράνσον και Λούκα Ντόντσιτς. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκολα Γιόκιτς με 97, ενώ τόσο έχει και ο δεύτερος Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

NBA 2K27 Top 💯



No. 3 | Nikola Jokić pic.twitter.com/py5ICHc4O9 — NBA 2K (@NBA2K) August 17, 2026

Τέλος, στην κορυφή είναι ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος έχει και αυτός 97.