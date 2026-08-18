Έκτος καλύτερος παίκτης στο NBA2K27 ο Αντετοκούνμπο

Γνωστοί έγιναν οι δέκα καλύτεροι παίκτες στο ΝΒΑ2Κ27 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα.
Πιο συγκεκριμένα, δέκατος είναι ο Κέβιν Ντουράντ με rating 93, ενώ ακολουθεί ο Στεφ Κάρι με επίσης 93. Ο Κέιντ Κάνινκγχαμ είναι όγδοος με 94, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς έχει rating 95.
Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 96, όσο έχουν οι Τζέιλεν Μπράνσον και Λούκα Ντόντσιτς. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκολα Γιόκιτς με 97, ενώ τόσο έχει και ο δεύτερος Βίκτορ Ουεμπανιάμα.
Τέλος, στην κορυφή είναι ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος έχει και αυτός 97.
NBA 2K27 Top 💯— NBA 2K (@NBA2K) August 17, 2026
No. 1 | @shaiglalex pic.twitter.com/xNVc9aGsZb