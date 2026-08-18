Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ για σεντόνι, ο Ολυμπιακός που παίρνει Γκονσάλες & Κάσερες και το "συρτάκι" στην Ντόρτμουντ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, το pregame του αποψινού αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφκσι στη Σόφια με φόντο τα αστέρια, οι προσθήκες Γκονσάλες και Κάσερες στον Ολυμπιακό, αλλά και οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.