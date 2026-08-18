Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Κορέα μπορεί να κάνει εκπλήξεις

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών πλησιάζει και η Κίνα είναι μία ομάδα που μπορεί να κάνει εκπλήξεις.

Η Κορέα θα συνεχίσει το εκπληκτικό σερί εμφανίσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, που έχει φτάσει πλέον στις 17 διοργανώσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως η Κορέα δεν έχασε ούτε μία διοργάνωση από την πρώτη της εμφάνιση το 1964. Ισως, όμως, οι Ασιάτισσες να έχουν ακόμη περισσότερους λόγους για να είναι αισιόδοξες για αυτή την διοργάνωση του 2026.

Αν καταφέρουν να βρουν τις αποστάσεις τους έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, όπως έκαναν στο Προκριματικό Τουρνουά φέτος, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για οποιονδήποτε αντίπαλο. Με την αυτοπεποίθηση να αυξάνεται δεν αποκλείεται να να έχουν στις αποσκευές τους μερικές εκπλήξεις και να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα προημιτελικά για πρώτη φορά από το 2010.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Κορέα πραγματοποίησε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Λυών. Ξεκίνησε άσχημα εναντίον της Γερμανίας στη συνέχεια όμως, κέρδισαν τρία συνεχόμενα παιχνίδια, συντρίβοντας την πρωταθλήτρια Αφρικής, Νιγηρία.

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: Γερμανία 76-49 Κορέα (Νίκη)

2η αγωνιστική: Κορέα 77-60 Νιγηρία (Νίκη)

3η αγωνιστική: Κορέα 82-52 Κολομβία (Νίκη)

4η αγωνιστική: Φιλιππίνες 74-105 Κορέα (Νίκη)

5η αγωνιστική: Κορέα 62-89 Γαλλία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 17

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (10η)

Καλύτερη θέση: 2η (1967, 1979):

Θέση στο βάθρο: Ασημένιο (1967, 1979)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 15η

Η ΚΟΡΕΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Δεν είναι πολύ απλό να αντιληφθεί κανείς αν το γεγονός ότι στον όμιλο θα έχει δύο αντιπάλους από το Προκριματικό Τουρνουά θα βοηθήσει την Κορέα, ή όχι. Θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία που θα έχει στο μυαλό της και την ήττα της στον Προκριματικό από τις Ασιάτισσες, τη στιγμή όμως που η Κορέα γνωρίζει θεωρητικά που μπορεί να χτυπήσει τους αντιπάλους της. Στον αγώνα με τη Γαλλία θα είναι το τεράστιο αουτσάιντερ. Κάτι που σημαίνει ότι η μοίρα της Κορέας πιθανότατα θα καθοριστεί στο απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι εναντίον της Ουγγαρίας που και για τις δύο ομάδες μπορεί να είναι και ένας τελικός

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Κορέα - Νιγηρία (4 Σεπτεμβρίου)

Γαλλία - Κορέα (5 Σεπτεμβρίου)

Ουγγαρία - Κορέα (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Είναι πιθανό αυτή η αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο να στηριχθεί στην τριπλή επιθετική απειλή των Λισεούλ Κανγκ, Τζισού Παρκ και Ζιχούν Παρκ. Η Κορέα ωστόσο διαθέτει κι άλλες παίκτριες που μπορούν να κάνουν step up οποιαδήποτε μέρα, αλλά στο πρόσωπο της Κανγκ βρίσκει μία ξεχωιρστή σκόρερ που έχει το πράσινο φως να εκτελεί (και συχνά να ευστοχεί) από οπουδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο η Κορέα έγραψε μερικές αξιομνημόνευτες εμφανίσεις τόσο στην τελευταία διοργάνωση στο Σίδνεϊ, όσο και στο πρόσφατο Προκριματικό Τουρνουά.

Η Τζισού Παρκ μπορεί να μην είναι τόσο παραγωγική και αποτελεσματική όσο ήταν όταν σχεδόν μόνη της κρατούσε την Κορέα στην επιφάνεια όταν ήταν νεότερη, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας “Κολοσσός”, ιδιαίτερα αμυντικά. Εν τω μεταξύ, η συνονόματη Τζιχούν που πρόσφατα σε επίπεδο συλλόγων έκανε σηκαντικά βήματα προόδου, είναι μια πολύ ταλαντούχα all-around γκαρντ.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος για την Κορέα είναι ότι δεν έχει το συνολικό βάθος και τη φυσική δύναμη στη ρακέτα έξω από την Τζισού Παρκ για να πάρει την πρόκριση από τον όμιλο. Οποιοδήποτε πρόβλημα με φάουλ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό τη στιγμή που μοιάζουν να είναι ανησυχητικά “ελαφριά” κάτω από το καλάθι.

Η ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσουν να ελέγχουν την κατάσταση ​​από τη γραμμή των τριών πόντων. Αν τους δοθεί χώρος, θα τιμωρήσουν τους αντιπάλους.