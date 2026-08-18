Χαλιμπάρτον για Ουέστμπρουκ: «Στο Top-3 παικτών χωρίς πρωτάθλημα»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον τόνισε πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες που δεν κατέκτησαν ποτέ το πρωτάθλημα.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον μίλησε στο «Numbers On The Board» podcast και αναφέρθηκε στον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο αστέρας των Ιντιάνα Πέισερς τόνισε πως ο Ουέστμπρουκ είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες που δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα και ανέφερε πως ήταν εκπληκτικός παίκτης.

Αναλυτικά:

«Αν αποσύρθηκε, υποκλίνομαι σε έναν θρύλο. Πιστεύω πως είναι στο Top-3 των παικτών που δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Απίστευει καριέρα. Έχω πολλές αναμνήσεις απέναντί του. Αυτό που βλέπατε στην τηλεόραση και πιστεύατε πως είναι, αυτό ήταν. Φαντάσου αυτό το επίπεδο physicality να πέφτει πάνω σου. Ήταν απίστευτος. Είναι πολύ καλός τύπος. Κάθε συζήτηση που είχαμε ήταν τρομερή. Υποκλίνομαι».