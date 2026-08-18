Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ Κανάλι: Δείτε το live

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέφσκι Σόφιας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play off του Champions League.

Πού θα δω το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ και τι ώρα;

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη Λέφσκι Σόφιας και την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου στο «Stadion Vasil Levski».

Η αναμέτρηση για τα play off του Champions League θα αρχίσει στις 22:00.

Δείτε σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ!

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