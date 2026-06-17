Παναθηναϊκός: Πωλήθηκε στην Βίντζεβ Λοτζ ο Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Βίντζεβ Λοτζ για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι, για ένα ποσό που μπορεί να φτάσει το 1.3 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

Για να ανοίξει χώρο για την προσθήκη επιθετικού, ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρούσε σε κάποια πώληση, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να αποτελεί από την πρώτη στιγμή τον βασικό υποψήφιο.

Η Βίντζεβ Λοτζ, ομάδα που απέκτησε τον Ιανουάριο και τον Ντραγκόφσκι, έδειξε έντονο ενδιαφέρον και οι επαφές των εμπλεκόμενων πλευρών κατέληξαν σε οριστικό «deal», για ένα ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, που μαζί με τα μπόνους μπορεί να αυξηθεί κατά 300 χιλιάδες.

Ο Σφιντέρσκι μάζεψε σήμερα το πρωί τα πράγματά του από το Κορωπί, ενώ αυτή την ώρα περνάει από ιατρικές εξετάσεις στον πολωνικό σύλλογο, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του να είναι και το μοναδικό που απομένει.