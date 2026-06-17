Στα... ραντάρ του ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο της Σοσιεδάδ

Το όνομα του Άριτζ Ελουστόντο συνδέεται με τον ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ - Το προφίλ του 32χρονου στόπερ που έπαιζε για 10 χρόνια στην Σοσιεδάδ.

Νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο του Δικεφάλου, στην ίσως πιο κομβική θέση, αυτή του στόπερ, στην οποία έχουν δώσει προτεραιότητα οι ιθύνοντες της ομάδας και αυτό γιατί δεδομένα οι Θεσσαλονικείς θέλουν ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ψάχνοντας για δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, την ώρα που είναι με ερωτηματικό και ο Κεντζιόρα.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το όνομα του 32χρονου, Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μία δεκαετία από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, με τον Βάσκο στόπερ να μεγαλώνει στις ακαδημίες της Σοσιεδάδ και να «μονιμοποιείται» στα μετόπισθεν της ανδρικής ομάδας και να εξελίσσεται σε έναν ηγετικό στόπερ, από τον οποίο τα τελευταία χρόνια ξεκινούσε το ρόστερ των Βάσκων.

Με την κυανόλευκη φανέλα μέτρησε περισσότερες από 300 συμμετοχές και συγκεκριμένα 313, δίνοντας τα πάντα για την ομάδα της πόλης του. Αγαπήθηκε όσο λίγοι στο Σαν Σεμπαστιάν και στο αντίο του, δάκρυσαν οι πάντες. Ένα αντίο που μπορεί να μην ήταν εύκολη απόφαση, αλλά ήρθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με ένα (ακόμα) Copa Del Rey, με έναν θρίαμβο στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, κατακτώντας το τέταρτο συνολικά Κύπελλο της ιστορίας της και το δεύτερο του Ελουστόντο σ' αυτή τη μακρά και συγκινητική πορεία.