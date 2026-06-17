Η Αλ-Καλίτζ αποχαιρέτισε όλη την ελληνική παροικία

Ολοκληρώθηκε ο αφελληνισμός της Αλ-Καλίτζ, που μετά τον Γιώργο Δώνη αποχαιρέτισε κάθε τι στο ρόστερ της που θύμιζε Ελλάδα.
Με ανάρτηση στα social media, ο σύλλογος από την Σαουδική Αραβία αποχαιρέτισε τους Κώστα Φορτούνη, Γιώργο Μασούρα, Δημήτρη Κουρμπέλ, Μπαρτ Σένκενφελντ και Πάολο Φερνάντες, ευχόμενη καλή επιτυχία σε ότι κάνουν στην καριέρα τους.
Thank you for everything you have given to #KhaleejClub 💚💛— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 17, 2026
Wishing you all the best 🙏🏻 pic.twitter.com/9VYj0TxNZB