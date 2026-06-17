Η Αλ-Καλίτζ αποχαιρέτισε όλη την ελληνική παροικία

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε για την προσφορά τους, τους Φορτούνη, Μασούρα, Κουρμπέλη, Φερνάντες και Σένκεφελντ.

Ολοκληρώθηκε ο αφελληνισμός της Αλ-Καλίτζ, που μετά τον Γιώργο Δώνη αποχαιρέτισε κάθε τι στο ρόστερ της που θύμιζε Ελλάδα.

Με ανάρτηση στα social media, ο σύλλογος από την Σαουδική Αραβία αποχαιρέτισε τους Κώστα Φορτούνη, Γιώργο Μασούρα, Δημήτρη Κουρμπέλ, Μπαρτ Σένκενφελντ και Πάολο Φερνάντες, ευχόμενη καλή επιτυχία σε ότι κάνουν στην καριέρα τους.