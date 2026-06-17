Μία αγωνιστική κεκλεισμένων στον Παναθηναϊκό για τη συμμετοχή του Ναν στο επεισόδιο με τον Τζόουνς!

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμμετοχή του Αμερικάνου στο επεισόδιο με τον Τζόουνς!

Ακόμα μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στην «πράσινη» ΚΑΕ ενόψει του πρωταθλήματος της επικείμενης σεζόν, αυτή τη φορά με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας εξέτασε τα βίντεο από τον τσακωμό που προκάλεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» στο ΣΕΦ και αποφάσισε να τιμωρήσει τον Κέντρικ Ναν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, αλλά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται οι ποινές και για τον Τζόουνς, που προσπάθησε πρώτος να γρονθοκοπήσει τον παίκτη του «τριφυλλιού», όσο για για την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Η ΔΕΑΒ υπογραμμίζει πως ο Ναν ξεκίνησε την λογομαχία στα αποδυτήρια, όμως ο Τζόουνς ήταν εκείνος που έβαλε... φωτιά, προσπαθώντας πρώτος να γρονθοκοπήσει τον αντίπαλό του.

«Εν συνεχεία και με πρωτοβουλία του εκ των ανωτέρω καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ ακολούθησε καταρχήν λεκτική, μεταξύ τους αντιπαράθεση η οποία, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε αμοιβαίες απειλητικές κινήσεις και απωθήσεις εκατέρωθεν με σαφή πρόθεση συμπλοκής, η οποία, ωστόσο απετράπη με την άμεση παρέμβαση παρισταμένων παραγόντων των δύο ομάδων και των εκεί πευρισκομένων αστυνομικών δυνάμεων οι οποίοι καταρχήν απομάκρυναν τους συμπλακέντες.

Αμέσως μετά όμως και ενώ ο δεύτερος εκ των ανωτέρω , ήδη κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια της ομάδος του, ο πρώτος εξ αυτών TAIRIQUE JONES ξεφεύγοντας από τον προστατευτικό κλοιό αστυνομικών κλπ προσώπων που είχαν σπεύσει προς αποτροπή του επεισοδίου κινήθηκε ξανά απειλητικά προς το μέρος του δευτέρου επιχειρώντας να τον πλήξει με γροθιά στο κεφάλι.

Το περιστατικό εν τέλει έληξε χωρίς πρόκληση σωματικών βλαβών εκατέρωθεν μετά από μεγάλη προσπάθεια πολλών αστυνομικών κλπ προστρεξάντων προς αποτροπή του», αναφέρεται σχετικά.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ για τους «πράσινους» και τον ΝΑΝ:

1)Σε βάρος του αθλητή (επαγγελματία καλαθοσφαιριστή) της ΚΑΕ Παναθηναϊκό KENDRICK MELVIN NUNN (ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ) διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και

2) Σε βάρος της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής ως γηπεδούχου, μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς θεατές, σε εγχώριους επίσημους αγώνες.