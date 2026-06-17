Σε απόλυτη ισορροπία το Ντιναμό Κιέβου - Ουν. Κλουζ: Οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ

Μοιρασμένες οι πιθανότητες πρόκρισης στο ζευγάρι που απασχολεί άμεσα τον ΠΑΟΚ, μεταξύ Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.

Σε Πολωνία ή Ρουμανία θα κάνει... σέντρα τη νέα σεζόν ο Δικέφαλος για τον 2ο προκριματικό του Europa League, ψάχνοντας την πρόκριση κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.

Οι παραπάνω ομάδες θα μονομαχήσουν στον 1ο προκριματικό της εν λόγω διοργάνωσης στις 9 και 16 Ιουλίου, με τον νικητή να έρχεται στον δρόμο του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου των ασπρόμαυρων στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς της 30ης Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης μεταξύ Ρουμάνων-Ουκρανών είναι ακριβώς στη μέση, με τη Ντιναμό Κιέβου να έχει 51% και την Ουν. Κλουζ 49% αντίστοιχα, δείχνοντας τα ισορροπημένα δεδομένα του ζευγαριού.

Οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ

Στο 72% κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ από τον 2ο στον 3ο προκριματικό του Europa League, με τον αντίπαλό του αντίστοιχα, να έχει 28%.

Κάπως μειωμένο παρουσιάζεται το αντίστοιχο ποσοστό παρουσίας του Δικεφάλου στα πλέι οφ της διοργάνωσης και ένα βήμα πριν τη League Phase (47,6%), το οποίο όμως δεν αποκλείεται να ανέβει αισθητά μετά από μία ενδεχόμενη πρόκριση κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.

Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο να βρεθούν οι Θεσσαλονικείς στη League Phase του Europa League με το... απόλυτο των προκρίσεων και τρεις συνεχόμενες επιτυχίες, αυτό συγκεντρώνει 36,3%.

