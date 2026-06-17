«Πάτησε» Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μαφέο!

Ο Πάμπλο Μαφέο έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μαγιόρκα προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται σύντομα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να ανακοινωθεί επίσημα από τον Ολυμπιακό.

Ο Μαφέο ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, εντάχθηκε στη συνέχεια στην ομάδα Κ18 της Μάντσεστερ Σίτι και ακολούθησαν μετέπειτα η Ζιρόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα.

Ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση του για την Αθήνα και χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία τη μεταγραφή στους «ερυθρόλευκους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος γα αυτή τη νέα πρόκληση. Μένει μόνο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις για τις οποίες πηγαίνω σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έχω μεγάλο ενθουσιασμό. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια για τους φίλους, για την οικογένεια που αφήνω πίσω, αλλά υπάρχει και ενθουσιασμός για αυτό που έρχεται.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα και θέλω να την εκμεταλλευτώ. Έχω μεγάλη θέληση για να αντιμετωπίσω τη νέα πρόκληση που έρχεται», δήλωσε ο Μαφέο.

Ο Πάμπλο Μαφέο αγωνίζεται στην Μαγιόρκα από το 2022 και έχει καταγράψει συνολικά με την φανέλα των νησιωτών 160 συμμετοχές, αποτελώντας βασικό γρανάζι στην άμυνά της ισπανικής ομάδας.