Elite League: Καμία διαφοροποίηση τη νέα σεζόν, σημαντικές αλλαγές την περίοδο 2027-28

Σημαντικές οι αλλαγές στην προκήρυξη του πρωταθλήματος στην Εlite League την περίοδο 2027-28. Μία ομάδα θα ανέβει και τρεις θα υποβιβαστούν. Καμία διαφοροποίηση τη νέα σεζόν.

Χωρίς κάποια αλλαγή η προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Elite League την επόμενη περίοδο, αφού δύο ομάδες θα προβιβαστούν στην Stoiximan Greek Basketball League και τέσσερις θα υποβιβαστούν στη National League.

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις θα έρθουν από τη σεζόν 2027-28, όταν μόλις μία ομάδα θα ανέβει στην Stoiximan GBL και τρεις θα υποβιβαστούν στη χαμηλότερη κατηγορία.

Αλλαγή θα υπάρξει και στο οικονομικό κομμάτι, αφού θα υπάρχει εγγυητική ύψους 100.000 ευρώ και ελάχιστη χωρητικότητα 500 θέσεων σε κάθε γήπεδο.