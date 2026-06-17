Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της Μαίρης Ραζή

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της Μαίρης Ραζή, σε ηλικία 75 ετών, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να είναι αυτός που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του με δημοσίευση στα social media.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε τον σύζυγο της Μαίρης Ραζή, Σωτήρη Τσόγκα, ως σπουδαίο θεατράνθρωπο και έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στο θέατρο που είχε δημιουργήσει το ζευγάρι, αλλά και στη δραματική σχολή που είχε ιδρύσει.

Για εκείνον ήταν ένας άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, αλλά και εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους.

Στην ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram αναφέρεται: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες.

Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με τη Μαίρη στη Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στη Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».

Πηγή: newsit.gr