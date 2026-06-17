«Θέλει να κρατήσει και να χτίσει πάνω στον Καμπαρό η Μπασκόνια»

Στην Μπασκόνια κάνουν την προσπάθειά τους να κρατήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν τον Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό.

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι δεν το κουνάει από τη Βιτόρια και θα είναι και την επόμενη περίοδο στον πάγκο των Βάσκων, που πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην υπόθεση του Καμπαρό.

Ο Γάλλος άσος μένει ελεύθερος φέτος, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, με την Μπασκόνια να θέλει να τον κρατήσει το ρόστερ της και τη νέα σεζόν.

Ήδη έχουν αποχωρήσει από τους Βάσκους οι Τρεντ Φόρεστ, Εβγκένι Ομορούγι και Γκίτις Ραντζεβίτσιους, ενώ παρελθόν θα αποτελέσει και ο Μαμάντι Ντιακιτέ, παρότι έχει συμβόλαιο και για του χρόνου, με την Μπασκόνια να προχωρά σε rebuilding στο ρόστερ της και να θέλει να βασιστεί στον Καμπαρό.