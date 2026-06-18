Πάει για διπλή επιστροφή με Κώτσιρα και Κουρμπέλη ο Αστέρας Aktor!

Για τις μεταγραφές του Δημήτρη Κουρμπέλη και του Γιάννη Κώτσιρα κινείται ο Αστέρας Aktor.

Το στήσιμο του ρόστερ για τη νέα χρονια έχει ήδη αρχίσει στην Τρίπολη, με τον Αστέρα να έχει ετοιμάζεται για την απόκτηση των Δημήτρη Κουρμπέλη και του Γιάννη Κώτσιρα.

Οι Αρκάδες θέλουν να φέρουν πίσω στην Τρίπολη τους δύο πρώην αρχηγούς της ομάδας, ώστε να αναβαθμίσουν ποιοτικά το ρόστερ τους και να ετοιμαστούν για μία καλύτερη σεζόν από αυτή που τελείωσε.

Ο Γιάννης Κώτσιρας έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ενώ από την άλλη και το συμβόλαιο του Δημήτρη Κουρμπέλη με την Αλ Καλίτζ λήγει και δεν έχει ανανεωθεί, με τον διεθνή χαφ να μένει και τυπικά ελεύθερος στο τέλος του Ιουνίου.