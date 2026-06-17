Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100.000 ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για το περιστατικό του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν από τη ΔΕΑΒ. Και 100.000 ευρώ πρόστιμο στον παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Βαρύτερη από την ενέργεια του Ναν κρίθηκε από τη ΔΕΑΒ η επίθεση του Τζόουνς στον παίκτη του Παναθηναϊκού προς το φινάλε του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με 100.000 ευρώ πρόστιμο, την ίδια στιγμή που στον Ναν επιβλήθηκαν 50.000, με τον Ολυμπιακό έχει μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στο πρωτάθλημα για την επόμενη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να τιμωρήσει παίκτη με αγωνιστική, παρά μόνο με χρηματικό πρόστιμο, ενώ και στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μόνο μία αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζουμε πως την Τετάρτη (17/6) εκδικάζεται η ίδια υπόθεση κι από τον ΕΣΑΚΕ κι αναμένεται να γίνουν γνωστές οι τιμωρίες.