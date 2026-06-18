Επέκταση στον ρέκορντμαν Κίβου η Ίντερ

Ο Ρουμάνος και συλλέκτης τίτλων με τους Μιλανέζους πήρε νέο συμβόλαιο ως το 2028, μπαίνοντας στο πάνθεον του συλλόγου.

Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιάν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την σπουδαία πορεία φέτος.

Στις 9 Ιουνίου 2025 ανέλαβε τα ηνία των «νερατζούρι», οδηγώντας τους σε μία αξέχαστη σεζόν με 58 αγώνες. Υπό τις οδηγίες του κατέκτησαν το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και το 10ο Κύπελλο Ιταλίας, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό νταμπλ. Οι επιτυχίες αυτές του χάρισαν και το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη Serie A 2025/26.

Una stagione da sogno 𝑀𝘢𝑑𝘦 𝘪𝑛 𝑅𝘰𝑚𝘢𝑛𝘪𝑎 🏆🏆🖤💙 pic.twitter.com/fO6hKGmGN0 — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026



Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Κίβου, καθώς έγινε πρωταθλητής Ιταλίας και ως προπονητής, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει τρία «Σκουντέτο» ως ποδοσφαιριστής της Ίντερ.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο πέμπτος προπονητής στην ιστορία του κλαμπ που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο, μετά τους Άρπαντ Βάις, Αλφρέντο Φόνι, Τζιοβάνι Ινβερνίτσι και Ζοζέ Μουρίνιο.

Επιπρόσθετα, ο Κίβου έγινε ο δεύτερος προπονητής που κατακτά πρωτάθλημα τόσο με την πρώτη ομάδα όσο και με την Primavera της Ίντερ, μετά τον Ινβερνίτσι, έχοντας οδηγήσει τους Νέους στην κορυφή το 2022.



Τέλος, έγινε ο πρώτος που κατέκτησε πρωτάθλημα και στις τρεις διαφορετικές θητείες του με την Ίντερ! Με την κατάκτηση του Κυπέλλου, έγινε ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία των «νερατζούρι» που έχει κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο την ίδια χρονιά, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής!

✍️2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣

La nostra guida è al suo posto 🖤💙 pic.twitter.com/3EuVZSnZ6o — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026