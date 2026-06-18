Η Φενέρμπαχτσε εμπιστεύεται ξανά τον Καρτάλ για την τεχνική ηγεσία

Σε μια γνώριμη και «δοκιμασμένη» επιλογή πήγε η Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Ισμαΐλ Καρτάλ στον πάγκο της ομάδας με συμβόλαιο ενός έτους.

Ο 65χρονος Τούρκος τεχνικός επιστρέφει για τέταρτη φορά στον πάγκο του συλλόγου, έχοντας προηγούμενες θητείες τη σεζόν 2014-15, ως υπηρεσιακός το 2021-22 και ξανά την περίοδο 2023-24.

Ο Καρτάλ αποτελεί ιστορική μορφή για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της ως ποδοσφαιριστής για περίπου μία δεκαετία, ενώ έχει εργαστεί και ως βοηθός προπονητή για αρκετά χρόνια, συμβάλλοντας σε επιτυχίες όπως δύο πρωταθλήματα.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης τα τελευταία χρόνια αναζητά σταθερότητα στον πάγκο της, με διαδοχικές αλλαγές προπονητών.

Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ακολούθησε προσωρινά ο Ζεκί Μουράτ Γκελέ, ενώ στη συνέχεια την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Ντομένικο Τεντέσκο, πριν υπάρξει νέα αλλαγή στο φινάλε της χρονιάς.

Η Φενέρμπαχτσε είναι χωρίς πρωτάθλημα για 12 χρόνια, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια τερματίζει σταθερά στη δεύτερη θέση, κυνηγώντας την κορυφή στη Super Lig, πίσω κυρίως από τη Γαλατασαράι.