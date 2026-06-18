Επεκτείνεται στις 20 ομάδες η Αδριατική Λίγκα, ποιες προστέθηκαν

Η Αδριατική Λίγκα ανακοίνωσε πως από τη νέα σεζόν (2026-27) θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημά της 20 ομάδες, αφού προστέθηκαν ακόμα δύο συγκριτικά με τις 18 της περσινής σεζόν.

Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες που μπαίνουν τη νέα αγωνιστική χρονιά στην Αδριατική Λίγκα είναι η Τσιμπόνα από την Κροατία και η Σλόβαν Μπρατισλάβας από τη Σλοβακία

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αδριατική Λίγκα αυξάνει τον αριθμό των ομάδων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αρχίζοντας από τη σεζόν 2023-2024, τότε που το πρωτάθλημα περιλάμβανε μόλις 14.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Την αγωνιστική περίοδο 2026/27, 20 σύλλογοι θα συμμετάσχουν στο AdmiralBet ABA League. Τα μέλη της Συνέλευσης της ABA League j.t.d. ενέκριναν την απόφαση για την επιστροφή της Τσιμπόνα στο πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβας συμμετέχει για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχουσών ομάδων, θα καταρτιστεί και θα καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν το σύστημα διεξαγωγής της AdmiralBet ABA League για τη σεζόν 2026/27.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Τσιμπόνα για την επιστροφή της στη διοργάνωση και να καλωσορίσουμε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην AdmiralBet ABA League».