Μαρόκο: Αήττητο σε 50 από τα τελευταία 52 παιχνίδια του

Το Μαρόκο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία τα τελευταία χρόνια.

Οι «Λέοντες του Άτλαντα» παραμένουν αήττητοι σε 50 από τα τελευταία 52 παιχνίδια τους στην κανονική διάρκεια των αγώνων, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Το εντυπωσιακό αυτό σερί αποδεικνύει τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ομάδας του Μαρόκου, η οποία μετά την ιστορική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έχει καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Με παίκτες υψηλού επιπέδου και ένα σύνολο που συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και αγωνιστική πειθαρχία, το Μαρόκο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους για κάθε εθνική ομάδα.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ των 50 αήττητων αγώνων σε σύνολο 52, επιβεβαιώνει πως οι Μαροκινοί διανύουν μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία τους.