Ηρακλής: Στο στόχαστρο ο Μούμο Μουνιόθ για τη μεσαία γραμμή

Ο Ηρακλής συνεχίζει να «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς ετοιμάζεται για μια σεζόν με υψηλές απαιτήσεις και στόχο την επιστροφή του σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της νέας σεζόν, οι ιθύνοντες της ομάδας της Θεσσαλονίκης εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση του ρόστερ, ειδικά στη μεσαία γραμμή.

Μία από τις επιλογές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι ο Μούμο Μουνιόθ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Αστέρα AKTOR.

Ο Ισπανός μέσος, 31 ετών, αγωνίζεται κυρίως στον άξονα και διαθέτει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 26 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά την τελευταία διετία φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα σε 58 παιχνίδια. Παρότι δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου, παρέμεινε ενεργός σε υψηλό επίπεδο αγώνων.