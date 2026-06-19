Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Είχε διατελέσει σε διάφορες θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εκοιμήθη σήμερα, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο Μητροπολίτης Ικονίου κυρός Θεόληπτος σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Ἀρχιερεῖς μετά βαθυτάτης λύπης ἀγγέλλουσι τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2026

Ποιος ήταν ο Ιεράρχης του Οικουμενικού θρόνου

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει δημοσιευμένο ένα σύντομο βιογραφικό του:

Ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λυκαονίας, κ. Θεόληπτος, ἐγεννήθη ἐν Θεραπείοις τοῦ Βοσπόρου, τήν 17ην Ἀπριλίου 1957 ἀπό τόν Γεώργιον καί τήν Ὄλγαν Φενερλῆ. Τό κατά κόσμον ὄνομα αὐτοῦ ἦτο Ἰάκωβος.

Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ἀπό τάς θέσεις τοῦ Πατριαρχικοῦ Διακόνου, τοῦ Διακόνου τῆς Σειρᾶς, τοῦ Τριτεύοντος καί Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων.

Τήν 14ην Νοεμβρίου 1995 ὠνομάσθη Μέγας Ἀρχιδιάκονος, χειροθετηθείς εἰς τό ὀφφίκιον τοῦτο ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὑπηρετήσας τήν Ἐκκλησίαν ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς μέχρι τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 1997, ὅτε καί προήχθη εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν 21ην Νοεμβρίου, χειροθετηθείς ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Πατριάρχου εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου.

Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2000, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξελέγη ὑπ’ αὐτῆς Μητροπολίτης τῆς Ἁγωτάτης Μητροπόλεως Ἰκονίου, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2000, συνεχίσας παραλλήλως καί τά καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἕως τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2007.

Ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν εἰς διαφόρους ἀποστολάς εἰς τό ἐξωτερικόν. Συνώδευσε τούς ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς τάς ἀνά τήν οἰκουμένην ἱεραποδημίας Αὐτῶν καί μετεῖχε Πατριαρχικῶν Ἐξαρχιῶν εἰς Ἅγιον Ὄρος. Ἀπό τοῦ ἔτους 2001 μετείχε περιοδικῶς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί ήταν μέλος Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

Πηγή: newsbomb.gr