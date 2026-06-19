Στην Τότεναμ και με την βούλα ο Βαν Χέκε

Η Τότεναμ ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ζαν Πολ Βαν Χέκε από την Μπράιτον.

Ο 25χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αφήνει τους «Γλάρους» για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 52 εκατομμύρια λίρες.

Παράλληλα, η Μπράιτον κράτησε ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

Ο Βαν Χέκε έκανε εξαιρετική σεζόν το 2025-26 στην Premier League, καταγράφοντας 36 συμμετοχές, ενώ συνέβαλε και επιθετικά με τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Με την προσθήκη του Ολλανδού στόπερ, η Τότεναμ ενισχύει σημαντικά την αμυντική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στα αγγλικά γήπεδα.