Πρόταση της Ίντερ για Παλέστρα - Στα 50 εκατομμύριαευρώ το deal

Οι «Νερατζούρι» έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή σε προσωπικό επίπεδο, με όλες τις λεπτομέρειες να έχουν διευθετηθεί. Μάλιστα, ο νεαρός άσος πιέζει και ο ίδιος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να μετακομίσει στο Μιλάνο.
Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, απομένουν ακόμη ορισμένοι γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συλλόγων προκειμένου να επιτευχθεί η τελική συμφωνία.
Στην Ίντερ υπάρχει αισιοδοξία ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ το ίδιο θετικός είναι και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βλέπει με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Ιταλίας.