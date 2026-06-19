Πρόταση της Ίντερ για Παλέστρα - Στα 50 εκατομμύριαευρώ το deal

Η Ίντερ κάνει δυναμική κίνηση για την απόκτηση του Μάρκο Παλέστρα, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στην Αταλάντα ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, συν 5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Οι «Νερατζούρι» έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή σε προσωπικό επίπεδο, με όλες τις λεπτομέρειες να έχουν διευθετηθεί. Μάλιστα, ο νεαρός άσος πιέζει και ο ίδιος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να μετακομίσει στο Μιλάνο.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, απομένουν ακόμη ορισμένοι γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συλλόγων προκειμένου να επιτευχθεί η τελική συμφωνία.

Στην Ίντερ υπάρχει αισιοδοξία ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ το ίδιο θετικός είναι και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βλέπει με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Ιταλίας.