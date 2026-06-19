Αναγέννηση Άρτας: Ανανέωσε ο αρχηγός Θοδωρής Μανιώτης

Η Διοίκηση της Αναγέννησης Άρτας ανακοίνωσε με ικανοποίηση την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Θοδωρή Μανιώτη, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του συλλόγου και τη νέα σεζόν.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτελεί βασικό στήριγμα της ομάδας τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια. Με σταθερή παρουσία, αγωνιστικό πάθος και επαγγελματισμό, έχει καθιερωθεί ως ηγετική μορφή και σημείο αναφοράς για το σύνολο.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο Μανιώτης δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής του συλλόγου, αλλά ο αρχηγός και εκπρόσωπος των αξιών της Αναγέννησης, λειτουργώντας ως παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες και σημαντικός κρίκος της ομάδας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με κοινό στόχο μια ακόμη ανταγωνιστική σεζόν, με υγεία και επιτυχίες.

Η ομάδα ευχήθηκε στον αρχηγό της καλή χρονιά, με δύναμη και επιτυχίες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.