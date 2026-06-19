Πάρτι του Καναδά - Ισοπέδωσε με «εξάρα» το Κατάρ!

Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γράφοντας ιστορία, καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ. Απόλυτη κυριαρχία από το ξεκίνημα για την ομάδα του Τζέσε Μαρς. Χατ-τρικ ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, με 9 παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η ομάδας της Μέσης Ανατολής.

Ο Καναδάς μπήκε με άγριες διαθέσεις στο παιχνίδι επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του. Με εξαίρεση μια καλή στιγμή στο 2' με τον Ζούνιορ, ο οποίος αν και βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ όπως ήθελε, το Κατάρ περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο.



Η ομάδα του Τζέσε Μαρς κυκλοφορώντας με ταχύτητα την μπάλα έφτανε εύκολα στην περιοχή της ομάδας του Λοπετέγι. Στο 7΄ ο Τζόναθαν Ντέιβιντ έπιασε το σουτ στην κίνηση όμως εξουδετέρωσε ο Αμπουνάντα. Η υπεροχή των συνδιοργανωτών τoy Μουντιάλ μετουσιώθηκε σε γκολ στο 17΄ με «δράστη» ξανά τον Κάιλ Λάριν (σ.σ.: σκόραρε στην πρεμιέρα απέναντι στη Βοσνία), ο οποίος έπειτα από σουτ του Τζόναθαν Ντέιβιντ και την ασθενή απόκρουση του Αμπουνάντα, πήρε το ριμπάουντ και την έσπρωξε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Στο 29΄ ήταν η σειρά του φορ της Γιουβέντους να σκοράρει με «κεραυνό» από κοντινή απόσταση, με την μπάλα έπειτα από σουτ του Μπιουκάναν να κοντράρει και τον Ντέιβιντ να εκτελεί στην κίνηση!

Ο Καναδάς έδειχνε ασταμάτητος ενώ το Κατάρ μάταια προσπαθούσε να παραμείνει στο παιχνίδι. Στο 32' αποβλήθηκε ο Αχμέντ, ενώ ο Χιλιανός ρέφερι Κριστιάν Γκαράι πήρε πίσω την αρχική του απόφαση για πέναλτι υπέρ των Καναδών καταλογίζοντας εν συνεχεία φάουλ.

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το Κατάρ που δέχθηκε και τρίτο γκολ ξανά από τον Τζόναθαν Ντέιβιντ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και αφού αρχικά ο γκολκίπερ του Κατάρ εξουδετέρωσε σουτ του Λάριν.



Ο Καναδάς μπήκε με άγριες διαθέσεις στην επανάληψη όμως ο ρυθμός του παιχνιδιού ανεκόπη στο 52' μετά το «δολοφονικό» μαρκάρισμα του Μαντίμπο πάνω στον Κονέ που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον τελευταίο και την δεύτερη αποβολή σε παίκτη του Κατάρ!



Παρά το αρχικό σοκ για την κατάσταση της υγείας του χαφ του Σασουόλο, οι Καναδοί βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαλίμπα στο 64΄ (4-0). Ένας ακόμη παίκτης του Καναδά, ο Σάφελμπεργκ, οποίος πέρασε αλλαγή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 75΄ με την βοήθεια του Αλ-Μάναϊ, ο οποίος στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, έκανε «τσαφ» σπρώχνοντας την στα δίχτυα της ομάδας του με συνέπεια το σκορ να πάρει διαστάσεις θριάμβου.



Οι Καναδοί δεν σταμάτησαν εκεί αλλά πέτυχαν ένα ακόμη γκολ με τον Ντέιβιντ στο 91΄ με τον τελευταίο να κάνει χατ-τρικ. Μάλιστα ο γκολτζής της Γιουβέντους σκόραρε με πανομοιότυπο τρόπο, αφού προηγήθηκε σουτ του Σαλίμπα, όπου ο τερματοφύλακας του Κατάρ δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Πλέον ο Καναδάς θα δώσει μάχη για την πρωτιά του ομίλου απέναντι στην Ελβετία που έχει επίσης τέσσερις βαθμούς.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71' Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46΄ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκάναν (83΄ Σίγκουρ), Κονέ (58' Σαλίμπα), Εουστάκιο, Αχμέντ (71' Ολουβασέγκι), Ντάβιντ, Λάριν

Κατάρ: Αμπουνάντα, Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ-Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46' Αλ-Μανάι), Μαντιμπό, Ζούνιορ (46' Φατί, 87' Μέντες)), Αφίφ (59΄ Αλ Χουσέιν), Αμπντουρισάγκ.