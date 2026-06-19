Ο Ούγκο Μπρος βάζει τέλος στην προπονητική μετά το Μουντιάλ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νότιας Αφρικής, Ούγκο Μπρος, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την προπονητική δράση με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, κλείνοντας έτσι μια μακρά και πλούσια καριέρα στους πάγκους.

Ο 74χρονος Βέλγος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της «Μπαφάνα Μπαφάνα» από τον Μάιο του 2021 και έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση και την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με σημαντικούς σταθμούς όπως η Άντερλεχτ, η Κλαμπ Μπριζ, αλλά και η Εθνική Καμερούν.

Ο Μπρος είχε επίσης περάσει από τον ελληνικό πάγκο του Πανσερραϊκού τη σεζόν 2008/09, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά από τους πάγκους, ολοκληρώνοντας μια καριέρα δεκαετιών στο υψηλότερο επίπεδο.

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