Ανατροπή με Μαρμόλ: Η Φέγενορντ φαβορί παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ, καθώς δημοσιεύματα από την Ολλανδία παρουσιάζουν τη Φέγενορντ ως τον πιθανότερο επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ισπανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 24χρονο αμυντικό, κάνοντας λόγο για τετραετές συμβόλαιο και ιδιαίτερα υψηλό μπόνους υπογραφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα από την Ολλανδία, ο Καταλανός στόπερ έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στη Φέγενορντ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι άνθρωποι του συλλόγου από το Ρότερνταμ κατάφεραν να τον πείσουν με το αγωνιστικό τους πλάνο και τις προοπτικές που του προσφέρουν.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε και η συμμετοχή της Φέγενορντ στη League Phase του Champions League, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο από την επόμενη κιόλας σεζόν.