Γουίλιαμς: «Αφήστε την πολιτική στους πολιτικούς, η Αφρική πρέπει να είναι ενωμένη»

Μήνυμα ενότητας προς όλους τους λαούς της Αφρικής έστειλε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής, Ρόνιν Γουίλιαμς, τονίζοντας πως οι πολιτικές διαφορές δεν πρέπει να χωρίζουν τους ανθρώπους της ηπείρου.

Ο τερματοφύλακας των «Bafana Bafana» υπογράμμισε ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και χώρες, λειτουργώντας ως γέφυρα συνεργασίας και αλληλεγγύης αντί για πεδίο αντιπαραθέσεων.

«Αφήστε την πολιτική στους πολιτικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους Αφρικανούς να επικεντρωθούν σε όσα τους ενώνουν και όχι σε όσα τους χωρίζουν.

Ο Γουίλιαμς τόνισε πως οι λαοί της Αφρικής μοιράζονται κοινές αξίες, ιστορία και ταυτότητα, ενώ επισήμανε ότι η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των χωρών μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο ολόκληρης της ηπείρου.