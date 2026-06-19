Βόλος: Στο σπίτι του με βραχιολάκι 22χρονος που ήταν στη φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο 22χρονος θα μπορεί να μεταφέρεται μόνο μέχρι το μπαλκόνι του σπιτιού.

Δεκτή έκανε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, γνωστό και ως «βραχιολάκι», ενός 22χρονου που βρισκόταν στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί στις 9 Ιουνίου 2026 σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με άμεσα εκτιταίους τους τρεις, για ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως έγινε γνωστό κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 22χρονος θα βρίσκεται πλέον υπό κατ’ οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στον Βόλο, ενώ θα μπορεί να μεταφέρεται μόνο μέχρι το μπαλκόνι του σπιτιού, έως την λήξη της ηλεκτρονικής επιτήρησης την 1η Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται πως, πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση αποδοχής αίτησης για υπαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου, με την πρώτη να αφορά σε κρατούμενο που είχε επίσης καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή απειλή.

Πηγή: newsbomb.gr