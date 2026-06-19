«Παίρνει τον Τζέρεμι Μόνγκα η Άρσεναλ»

Η Άρσεναλ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Λέστερ Σίτι για την απόκτηση του Τζέρεμι Μόνγκα, με τους «Κανονιέρηδες» να κινούνται γρήγορα για να ολοκληρώσουν μία από τις πιο υποσχόμενες μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών στην Αγγλία.

Ο μόλις 16 ετών εξτρέμ θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της γενιάς του και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο Λονδίνο, αφού βλέπει στην Άρσεναλ το ιδανικό περιβάλλον για την εξέλιξή του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ υπάρχει για αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Στην Άρσεναλ πιστεύουν πως ο Μόνγκα διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό έχουν θέσει την απόκτησή του σε απόλυτη προτεραιότητα.