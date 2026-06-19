Τεράστια μεταγραφικά πλάνα ανω των 320 εκατομμύριων ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται έτοιμη να μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, σχεδιάζοντας κινήσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν συνολικά τα 320 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Μετά από μια σεζόν χωρίς τίτλους, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σε αλλαγές, εμπιστευόμενη τον Ζοζέ Μουρίνιο για την τεχνική ηγεσία. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας ομάδας, με στόχο την ενίσχυση σε όλες τις γραμμές.

Στην άμυνα, ονόματα όπως οι Ρούμπεν Ντίας, Νίκο Σλότερμπεκ και Αλεσάντρο Μπαστόνι βρίσκονται στη λίστα, ενώ έχουν ήδη ακουστεί και οι περιπτώσεις των Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραΐμα Κονατέ, ο οποίος και είναι πια δικός της. Παρότι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του, δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και άλλος κεντρικός αμυντικός.

Στη μεσαία γραμμή, ο βασικός στόχος είναι ο Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι, τον οποίο ο Μουρίνιο θεωρεί ιδανική επιλογή για τον άξονα. Εναλλακτικά εξετάζονται και οι Ματέους Φερνάντες και Αγιούμπ Μπουαντί, σε περίπτωση που η βασική επιλογή δεν προχωρήσει.

Στην επίθεση, η Ρεάλ είχε αρχικά κινηθεί για τον Χούλιαν Άλβαρες, όμως η πρόταση απορρίφθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πλέον, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο βασικός στόχος φαίνεται να είναι ο Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, με την γερμανική ομάδα πάντως να μην προτίθεται εύκολα να τον παραχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, το πλάνο των «μερένγκες» είναι ξεκάθαρο: ριζική ενίσχυση με παίκτες κορυφαίου επιπέδου και επενδύσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 320 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου η ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.