Σκιές στην ασφάλεια του Μουντιάλ μετά τον αγώνα Αγγλία - Κροατία

Σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του Μουντιάλ 2026 έχουν προκύψει μετά τις καταγγελίες που ακολούθησαν την αναμέτρηση Αγγλίας - Κροατίας στο στάδιο του Ντάλας, στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Παρότι οι διοργανωτές είχαν διαβεβαιώσει πως η ασφάλεια ήταν σε κορυφαίο επίπεδο, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αυστηρά πρωτόκολλα εισόδου, αρκετοί φίλαθλοι υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς να διαθέτουν εισιτήριο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε διεθνή μέσα, υπήρξαν κενά στους ελέγχους στις πύλες εισόδου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα τουρνικέ φέρονται να παρακάμφθηκαν ή να μην επιτηρούνταν επαρκώς.

Ορισμένοι θεατές περιέγραψαν εικόνες συνωστισμού και χαλαρής επιτήρησης, με αναφορές ότι άτομα πέρασαν τα σημεία ελέγχου χωρίς να επιδείξουν εισιτήρια ή κατάφεραν να εισέλθουν μέσω παρατυπιών στις εισόδους του γηπέδου.

Αντίστοιχες καταγγελίες κάνουν λόγο για ανεπαρκή έλεγχο σε κρίσιμα σημεία, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα από φιλάθλους που είχαν πληρώσει ακριβά για την παρουσία τους στον αγώνα.

Από την πλευρά της, η FIFA διαψεύδει ότι υπήρξαν συστηματικές παραβάσεις, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις για μαζική είσοδο θεατών χωρίς έγκυρα εισιτήρια.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, το περιστατικό έχει ανοίξει έντονη συζήτηση γύρω από την οργάνωση και την ασφάλεια της διοργάνωσης, με τις αρχές να καλούνται να ενισχύσουν περαιτέρω τους ελέγχους στα επόμενα παιχνίδια του τουρνουά.

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