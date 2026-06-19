Το Μεξικό πήρε το δώρο από τη Νότια Κορέα και «φίλησε» την πρόκριση

Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που σφράγισε την παρουσία της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν λίγες αλλά αξιόλογες ευκαιρίες. Η καλύτερη στιγμή για τους Ασιάτες ήρθε στο 16ο λεπτό, όταν ο Σον βρέθηκε κοντά στο γκολ, όμως η άμυνα των Μεξικανών απομάκρυνε πάνω στη γραμμή.

Το σημείο - κλειδί του αγώνα ήρθε λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου. Στο 50ό λεπτό, ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας υπέπεσε σε λάθος, χάνοντας την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με τον Ρόμο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να σκοράρει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Οι Μεξικανοί είχαν τον έλεγχο στη συνέχεια, δημιούργησαν επιπλέον ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, ενώ αμυντικά άντεξαν στην πίεση των αντιπάλων στα τελευταία λεπτά.

Με τη νίκη αυτή, το Μεξικό εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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