Η Ε.Ν.Π. ενισχύεται με τον Μάριο Περατικό

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Περατικού, ενισχύοντας το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 26χρονος μεσοαμυντικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Αγία Νάπα και στη συνέχεια αγωνίστηκε για πέντε σεζόν στον Εθνικό Άχνας, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλότερο επίπεδο. Την περσινή χρονιά επέστρεψε στην Αγία Νάπα, όπου κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ε.Ν.Π., ο Περατικός προστίθεται στις επιλογές της ομάδας στη μεσαία γραμμή, με τον σύλλογο να τον καλωσορίζει επίσημα και να του εύχεται επιτυχίες με τη νέα του φανέλα.

Η ομάδα της Παραλιμνίου ποντάρει στην εμπειρία και τη σταθερότητά του, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης για τη συνέχεια της σεζόν.