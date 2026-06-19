Έβερτον: Στο στόχαστρο ο Αγιάζε Ουέντα

Η Έβερτον εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ιάπωνα διεθνούς επιθετικού Αγιάζε Ουέντα, με τον φορ της Φέγενορντ να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «Ζαχαρωτών».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία και την Ολλανδία, οι άνθρωποι της Έβερτον παρακολουθούν εδώ και μήνες τον 27χρονο στράικερ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά με τη φανέλα της Φέγενορντ, σημειώνοντας 26 γκολ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ουέντα εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στην Premier League, θεωρώντας πως το φετινό καλοκαίρι αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες επιθυμεί να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας του, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για τους Μπέτο και Τιέρνο Μπάρι.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μια πρόταση κοντά στα 30 εκατομμύρια λίρες θα μπορούσε να πείσει τη Φέγενορντ να παραχωρήσει τον Ιάπωνα επιθετικό, αν και οι Ολλανδοί φέρονται να αξιώνουν ποσό μεταξύ 30 και 35 εκατομμυρίων ευρώ.