Κηφισιά: Κρατάει τον Πόμπο με νέο διετές συμβόλαιο

Η Κηφισιά συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν και είναι πολύ κοντά σε μια σημαντική συμφωνία παραμονής.

Οι άνθρωποι της ομάδας των Βορείων Προαστείων έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας με τις εμφανίσεις και την ποιότητά του.

Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από άλλους συλλόγους, η ομάδα των βορείων προαστίων κατάφερε να εξασφαλίσει τη θετική του απάντηση.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η υπογραφή των σχετικών εγγράφων ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Πόμπο θα παραμείνει στην Κηφισιά και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του Σεμπάστιαν Λέτο για τα επόμενα χρόνια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο έμπειρος χαφ πραγματοποίησε 40 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα.