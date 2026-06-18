Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Σφιντέρσκι στην Βίντζεβ Λοτζ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα πλέον την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην Βίντζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός αποτελεί και επίσημα πια παρελθόν από το «Τριφύλλι», με το οποίο κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ, και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του, με την φανέλα της Βίντζεβ Λοτζ.

Η μεταγραφή ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα, ενώ οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει το 1.3 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».