«Ικανοποίηση στην FIFA με τον νέο κανονισμό τραυματισμών στο Μουντιάλ»

Η FIFA εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τα πρώτα αποτελέσματα του νέου κανονισμού τραυματισμών που εφαρμόζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θεωρώντας πως έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ροής των αγώνων.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν ένας ποδοσφαιριστής πέσει στον αγωνιστικό χώρο και χρειαστεί ιατρική φροντίδα από το ιατρικό επιτελείο εντός γηπέδου, υποχρεώνεται να αποχωρήσει και να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού, πριν αποκτήσει δικαίωμα επιστροφής.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διοργάνωση δείχνουν ότι οι παίκτες περνούν αισθητά λιγότερο χρόνο στο έδαφος μετά από μαρκαρίσματα ή επαφές, ενώ σηκώνονται πολύ πιο γρήγορα συγκριτικά με προηγούμενα τουρνουά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στη FIFA εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη αλλαγή έχει περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα θεατρινισμών και τις αχρείαστες διακοπές, αυξάνοντας τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού και προσφέροντας ένα πιο ελκυστικό θέαμα για φιλάθλους και τηλεθεατές.

Οι πρώτες ενδείξεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θετικές, με τη διεθνή ομοσπονδία να εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο αυτός ο κανονισμός να αποτελέσει μόνιμο κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

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