Μπαρτσελόνα: Δεν πωλούνται Κουντέ και Μπαλντέ

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τους Ζιλ Κουντέ και Αλεχάντρο Μπαλντέ, με τους δύο ποδοσφαιριστές να υπολογίζονται κανονικά στα πλάνα του Χάνσι Φλικ για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Sport, τόσο η διοίκηση των «Μπλαουγκράνα» όσο και οι ίδιοι οι παίκτες επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας τους, εκτός κι αν φτάσει στα γραφεία του συλλόγου κάποια πρόταση που θα θεωρηθεί αδύνατο να απορριφθεί.

Την ίδια ώρα, διαφορετική φαίνεται να είναι η κατάσταση για τον Ρούνι Μπαρντγκί. Ο Γερμανός τεχνικός φέρεται να ενημέρωσε ξεκάθαρα τον νεαρό εξτρέμ ότι δύσκολα θα βρει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί τη νέα αγωνιστική περίοδο, και να βρει μια νέα πρόκληση για να αγωνίζεται περισσότερο.

Ο νεαρός Σουηδός εξακολουθεί να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους της Premier League, με το όνομά του να παραμένει ιδιαίτερα «ζεστό» στην Αγγλία από την εποχή που αγωνιζόταν στην Κοπεγχάγη.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές για το μέλλον του Μπαρντγκί, την ώρα που η Μπαρτσελόνα ξεκαθαρίζει πως οι Κουντέ και Μπαλντέ είναι βασικά κομμάτια του αγωνιστικού της σχεδιασμού.