Στον Απόλλωνα ο Ανδρέας Αθανασίου έως το 2028

Ο Απόλλων Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Αθανασίου από τον Ακρίτα Χλώρακας, με τον νεαρό Κύπριο ακραίο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2028, με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος τον Απρίλιο του 2004, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Με την ομάδα Κ19 του «Δικεφάλου του Βορρά» κατέγραψε 20 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα Νέων της Super League.

Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του Ακρίτα Χλώρακας, με τον οποίο πραγματοποίησε 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε επτά γκολ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Η ομάδα της Λεμεσού καλωσόρισε τον Ανδρέα Αθανασίου στην οικογένειά της και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.