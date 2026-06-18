Εξετάζει τον Ινάκι Πένια της Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός! (vid)

Ο Ινάκι Πένια της Μπαρτσελόνα, είναι ένας τερματοφύλακας που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό, από την στιγμή που η υπόθεση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου είναι αρκετά δύσκολη.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα ενόψει της επόμενης σεζόν, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αποτελεί την προτεραιότητα των ανθρώπων του συλλόγου αλλά την υπόθεσή του να έχει πολλές και σημαντικές δυσκολίες.

Οι «πράσινοι» λοιπόν εξετάζουν και εναλλακτικές περιπτώσεις και στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Ινάκι Πένια, 27χρονος Ισπανός γκολκίπερ που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και έχει συμβόλαιο έως το 2029. Φέτος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Μένει να φανεί αν το «Τριφύλλι» θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πένια (με αγορά ή και με δανεισμό), με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Το Who is Who του Πένια

Ο Ινάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 και από 5 ετών εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Αλικάντε, όπου έμεινε για μια 5ετία. Ακολούθησε το πέρασμά του από τα τμήματα υποδομών της Βιγιαρεάλ και το 2012, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στην Λα Μάσια και συνδέθηκε απόλυτα με την Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε από την Κ16, ακολούθως αγωνίστηκε στις Κ18 και Κ19, ενώ την σεζόν 2017-18 κατέκτησε και το Youth League, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα προωθήθηκε ουσιαστικά το 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, διατηρώντας 10 φορές ανέπαφη την εστία του και έχοντας 64 γκολ παθητικό.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε ως δανεικός στην Γαλατασαράι, με απολογισμό 8 συμμετοχές, 11 γκολ παθητικό και 1 clean sheet, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε στην Έλτσε και είχε 16 συμμετοχές, με 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets.

Με την Ισπανία έχει αγωνιστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21), δίχως να αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα.

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