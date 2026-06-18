Υποστήριξε τον Ρονάλντο ο Μαρτίνεθ: «Δεν είχε νόημα να βγάλω τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας ενώ ψάχναμε γκολ»

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μίλησε για την γκέλα της Πορτογαλίας κόντρα στο Κονγκό και εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βοήθησε ουσιαστικά καθόλου στο ματς της Πορτογαλίας κόντρα στο Κονγκό (1-1), ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά τη λήξη ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε αλλαγή τον CR7 λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είχε απολύτως κανένα νόημα να βγάλω από το γήπεδο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ο καλύτερος σκόρερ στην ιστορία, όταν ψάχναμε γκολ».