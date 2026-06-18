Υποστήριξε τον Ρονάλντο ο Μαρτίνεθ: «Δεν είχε νόημα να βγάλω τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας ενώ ψάχναμε γκολ»

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βοήθησε ουσιαστικά καθόλου στο ματς της Πορτογαλίας κόντρα στο Κονγκό (1-1), ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Μετά τη λήξη ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε αλλαγή τον CR7 λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είχε απολύτως κανένα νόημα να βγάλω από το γήπεδο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ο καλύτερος σκόρερ στην ιστορία, όταν ψάχναμε γκολ».
🚨 Roberto Martínez when asked about not subbing off Cristiano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
“It made no sense at all to take off Cristiano Ronaldo who is the best goalscorer in history off the field when we were looking for goals”. pic.twitter.com/5jjUaTwEO7